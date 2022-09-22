حلف الأطلسي يندد.. لن نعترف أبدا بالاستفتاءات "الصورية" في أوكرانيا

ندد حلف شمال الأطلسي (الخميس 22-9-2022) بخطط موسكو لإجراء استفتاءات في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ودعا جميع الدول إلى رفض ما وصفه “بالمحاولات الروسية الصارخة لغزو الأراضي”.

وقال مجلس شمال الأطلسي، الذي يضم الدول الأعضاء في الحلف، في بيان “الاستفتاءات الصورية في مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا ليس لها شرعية وستكون انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت “أعضاء حلف الأطلسي لن يعترفوا بضمهما غير القانوني وغير المشروع. هذه أراض أوكرانية”.

ومن المقرر إجراء الاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا من الجمعة حتى الثلاثاء في العديد من المناطق التي تسيطر عليها روسيا إلى حد بعيد في شرق أوكرانيا وجنوبها، والتي تشكل نحو 15 في المئة من أراضي البلاد.