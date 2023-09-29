الجمعة 14 ربيع الأول 1445 ﻫ - 29 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حلف الأطلسي يوافق على نشر قوات إضافية في كوسوفو

منذ 52 دقيقة
حلف شمال الأطلسي

حلف شمال الأطلسي

A A A
طباعة المقال

أعلن حلف شمال الأطلسي في بيان اليوم الجمعة، أنه “وافق على نشر قوات إضافية للتعامل مع الوضع الراهن” في كوسوفو.

ولم يحدد الحلف بعد قوام القوة الإضافية أو من أي الدول ستأتي.

وحولت معركة بين الشرطة وصرب مسلحين يتحصنون بأحد الأديرة قرية هادئة في شمال كوسوفو إلى منطقة حرب في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتتهم كوسوفو صربيا بتسليح ودعم المقاتلين الصرب.

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا في 2008 بعد انتفاضة مسلحة وتدخل من حلف شمال الأطلسي في 1999. ولا تعترف صربيا باستقلالية كوسوفو، وتتهمها بإثارة أعمال العنف من خلال إساءة معاملة السكان من أصل صربي.

وأعلنت بلجراد والجماعة السياسية الصربية الرئيسية في كوسوفو الحداد على الصرب الذين لاقوا حتفهم في المعركة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كيفن مكارثي
المتشددون يخططون لاستبدال مكارثي بنائبه مع اقتراب الإغلاق
إقليم قرة باغ
السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة قرة باغ "في غضون أيام"
الذهب
الذهب يحظى ببعض البريق لكن لا يزال متجها لتسجيل تراجع فصلي

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة
فيديو.. مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" في مكة المكرمة
الاعلامي نيشان والاعلامية المصرية ياسمين عز
ياسمين عز تعلن مقاضاة نيشان بعد سخريته منها