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حلف الاطلسي يتعهد بتكثيف الدعم لاوكرانيا

منذ 32 دقيقة
حلف شمال الأطسي-الناتو

حلف شمال الأطلسي-الناتو

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رداً على الاستفتاءات”الصورية” التي تجريها بها روسيا في الاراضي الروسية المحتلة، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الجمعة، إن الحلف سيكثف مساعداته لأوكرانيا.

وتحدث ستولتنبرج بينما بدأت الاستفتاءات التي تجريها موسكو في أربعة أقاليم أوكرانية محتلة على الانضمام إلى روسيا فيما تصفه كييف وحلفاؤها بأنه حيلة لضم تلك الأقاليم وتصعيد الحرب.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن” التلفزيونية ‭‭‬”ردنا، رد حلف شمال الأطلسي، هو تكثيف الدعم”.

ومضى قائلا “الطريقة المثلى لإنهاء هذه الحرب هي مواصلة تعزيز الأوكرانيين في ميدان القتال، حتى يكونوا قادرين، في مرحلة ما، على الجلوس والتوصل إلى حل تقبله أوكرانيا ويحافظ على أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة في أوروبا”.

وأثارت الاستفتاءات مخاوف من أن موسكو يمكن أن تضم الأقاليم الأربعة ثم تقول إن الهجمات لاستعادتها هجوم على روسيا.

وقال ستولتنبرج ردا على سؤال عن هذا السيناريو “هذا بالضبط ما نريد أن نكون مستعدين له، (وهو) أن روسيا ستستخدم هذه الاستفتاءات الصورية في تصعيد الحرب في أوكرانيا”.

    المصدر :
  • وكالات

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