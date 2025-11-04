حليف أردوغان بهجلي يدعو لبحث الإفراج عن الزعيم الكردي المعارض دمرداش

في تصريح مفاجئ، قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، وهو الحليف الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، إن إطلاق سراح الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دمرداش قد يكون خطوة “مفيدة”.

وجاءت تصريحات بهجلي، المعروف بمواقفه القومية الصارمة، أمام الصحفيين خارج البرلمان، في إشارة نادرة إلى إمكانية مراجعة الموقف الرسمي من دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والمعتقل منذ سنوات.

ويُعد هذا الموقف تحولاً لافتاً من بهجلي، الذي دعا في العام الماضي أيضاً إلى إعادة إطلاق عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، ما أثار حينها جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية التركية.