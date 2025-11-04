الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 4 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حليف أردوغان بهجلي يدعو لبحث الإفراج عن الزعيم الكردي المعارض دمرداش

منذ 19 دقيقة
دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية-رويترز

دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية-رويترز

A A A
طباعة المقال

في تصريح مفاجئ، قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهجلي، وهو الحليف الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، إن إطلاق سراح الزعيم الكردي المعارض صلاح الدين دمرداش قد يكون خطوة “مفيدة”.

وجاءت تصريحات بهجلي، المعروف بمواقفه القومية الصارمة، أمام الصحفيين خارج البرلمان، في إشارة نادرة إلى إمكانية مراجعة الموقف الرسمي من دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والمعتقل منذ سنوات.

ويُعد هذا الموقف تحولاً لافتاً من بهجلي، الذي دعا في العام الماضي أيضاً إلى إعادة إطلاق عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، ما أثار حينها جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية التركية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز
وزير الدفاع الأسترالي: التعزيزات العسكرية الصينية تهدد أمن الممرات البحرية وتتطلب رداً حازماً
السناتور الديمقراطي البارز ديك دوربين في الكابيتول بواشنطن -روبترز
بوادر انفراجة في أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي بعد أكثر من شهر على استمراره
المؤشر نيكي الياباني
المؤشر نيكي يغلق منخفضًا بنحو 2% متأثرًا بتراجع أسهم التكنولوجيا الكبرى

الأكثر قراءة

غارة على الضاحية الجنوبية
جولة عسكرية قريبة.. ومصادر لـ"حزب الله" تكشف التفاصيل!
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
أعمدة كهرباء
وزير الطاقة: ساعات الكهرباء ستصل إلى 10 يومياً في الشتاء