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حليف لبوتين يتهم الاتحاد الأوروبي بحظر وسائل إعلامية روسية

منذ 43 دقيقة
فياتشيسلاف فولودين

فياتشيسلاف فولودين

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وبخ رئيس مجلس النواب الروسي السبت الاتحاد الأوروبي لحظر توزيع أربعة وسائل إعلامية روسية وقال إنه أظهر مدى رفض الغرب تقبل أي وجهة نظر بديلة وإنه يدمر حرية التعبير.

وذكر الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 17\5\2024 أنه سيعلق توزيع (فويس أوف يوروب) ووكالة (ريا نوفوستي) وصحيفتي (إزفيستيا) و(روسيسكايا جازيتا) بسبب أنها جميعا “أساسية ومحورية في تقديم حرب العدوان الروسية على أوكرانيا ودعمها”.

وتقول روسيا إن التحرك سينجم عنه رد قاس ضد الإعلام الغربي في موسكو، إلا أنها لم تعلن بعد أي المنظمات الإعلامية ستتأثر.

وقال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) “قيادة الاتحاد الأوروبي يمكنها فحسب التحدث عن حرية التعبير، لكنها في الواقع لا تتقبلها”. وفولودين حليف مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين وعضو في مجلس الأمن الروسي.

وأضاف فولودين “يحظرون أي وجهة نظر بديلة ويدمرون حرية التعبير وينتهكون الحق في حرية نشر المعلومات وتلقيها”.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، رحل بعض الصحفيين الروس عن البلاد وأغلقت مؤسسات إعلامية مستقلة مهمة أبوابها.

ووصفت نقابة الصحفيين في روسيا حظر الاتحاد الأوروبي بأنه “غير قانوني” وقالت إن المسألة كان ينبغي أن يبت فيها القضاء.

    المصدر :
  • رويترز

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