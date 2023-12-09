السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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حماس: إسرائيل لا تكترث لحياة أسراها

منذ 6 دقائق
الجندي الإسرائيلي ساعر باروخ

الجندي الإسرائيلي ساعر باروخ

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قالت حركة حماس إن ما تتصوره إسرائيل بشأن إمكانية تحرير أسراها عبر ما وصفتها بمغامرات غير محسوبة يؤكد مجددا عدم اكتراثها لحياتهم.

يأتي ذلك بعد يوم من فشل عملية نفذها الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة لاستعادة أحد الجنود الأسرى لدى كتائب القسام.

وأكدت كتائب القسام أن العملية انتهت بمقتل الجندي الأسير ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة الإسرائيلية.

من جهتها أكدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقتل الجندي الإسرائيلي ساعر باروخ في عملية أعلنت كتائب القسام إخفاق جيش الاحتلال في تنفيذها.

وكانت كتائب القسام بثت مقطع فيديو تضمن صورا لما قالت، إنه إخفاق لمحاولة تحرير جندي إسرائيلي أسير لديها في قطاع غزة فجر أمس الجمعة، موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل الجندي الأسير، ومصرع وجرح عدد من أفراد القوة التي حاولت استعادته.

في السياق، أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وذلك وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس، في وقت كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 5 آلاف جندي إسرائيلي جُرحوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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