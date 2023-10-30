حماس: اجتياح غزة محاولة لتبييض صورة الاحتلال ورفع معنوياته

رغم القصف المستمر على قطاع غزة وسط ارتفاع عدد الشهداء، يفتقر جيش العدو في هذه الصراع إلى القليل من الإنتصار فيما لم تحقق إسرائيل أي انجاز عسكري منذ بدء الحرب.

هذا وأشار القيادي في حركة “حماس” غازي حمد، الاثنين، إلى أنّ دولة وجيش إسرائيل لم يستطيعا تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي منذ بدء الحرب، مؤكدًا أنّ “غزة ستبقى عصية على الاجتياح البري الإسرائيلي”.

وقال إن محاولة إسرائيل لقطع طريق صلاح الدين في غزة اليوم فشلت، وأضاف “تم التصدي للقوات الإسرائيلية في كل مواقع الاشتباكات وتكبدت خسائر فادحة”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز عسكري منذ بدء التصعيد.

وقال إن غالبية قتلى الغارات الإسرائيلية في غزة من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن 200 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت بشكل كامل جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.

وخلال مؤتمر صحافي، قال إنّ “اجتياح غزة محاولة لتبييض صورة الاحتلال ورفع معنوياته”، لافتًا إلى “التصدي للقوات الإسرائيلية في كل مواقع الاشتباكات وتكبدها خسائر فادحة”.

وأكّد ثقته في تحقيق النصر بتلك المعركة، معقبًا: “النصر حليفنا وواثقون بقوة الله وصمود شعبنا في الداخل، الشعب الفلسطيني قوي ومتماسك وصامد، ولا يزال يساند المقاومة الفلسطينية في حربها”.

وفي وقت سابق، بثت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، فيديو لأسيرات إسرائيليات موجهاً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وينتقده بقوة.

ويُظهر المقطع، ومدته 76 ثانية، السيدات الثلاث يجلسن على كراسيّ بلاستيكية، وخلفهن بلاط أبيض اللون.

ولم تتحدث سوى واحدة منهن، وبدا عليها الغضب، وصرخت مطالبة نتنياهو بتحرير الرهائن. وقالت: “نحن في خضم إخفاقكم السياسي والأمني والعسكري في السابع من أكتوبر، لم يكن هناك جيش، ولم يصل أحد”.

وصرخت السيدة في نهاية المقطع: “حرِّرنا، حرِّرنا، الآن الآن الآن”.

وخاطبت الأسيرة نتنياهو بقولها: “تم احتجازنا منذ 23 يوماً، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

علق نتنياهو على الفيديو قائلا: “التسجيل المصور للرهائن الذي نشرته حماس اليوم الاثنين دعاية نفسية قاسية”.

وجاء في بيان نتنياهو: “أتوجه إلى إيلينا تروبانوف ودانيال ألوني ورامون كيرشت الذين اختطفتهم حماس… أعانقكم، قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين”، مؤكدا “نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم”.

ومن جانبها، أعلنت حماس في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في مقتل 50 من الأسرى.