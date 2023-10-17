الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كتائب القسام: استشهاد القيادي العسكري البارز أيمن نوفل

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2023 5:07 مساءً
مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس

A A A
طباعة المقال

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الثلاثاء إن غارة جوية إسرائيلية على غزة أودت بحياة القيادي العسكري البارز في الحركة أيمن نوفل.

وأضافت في البيان أن نوفل “عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام”.

هذا وحمّلت حركة حماس، الدول التي رفضت مشروع قرار في مجلس الأمن لفتح ممرات إنسانية، مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان الثلاثاء، أن “تلك المواقف تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب مزيدٍ من الجرائم وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني”.

كما أكدت أن هذا يتم في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنتاغون
طوفان الأقصى
البنتاغون: حوالي 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب عالية
قصر فرساي- فرنسا
فرنسا.. إخلاء قصر فرساي لدواع أمنية
علم تونس
تونس تأمل بخفض العجز إلى 6.6% خلال 2024

الأكثر قراءة

إسرائيل تواصل قصف غزة وسط نفاد للخبز وشح للمياه
صورة.. موجة غضب بعد منشور لنائب لبناني يشمت بما يحصل في فلسطين!
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
عناصر من الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
جريمة مروعة.. أمريكي يطعن امرأة وطفلها حتى الموت بسبب كرهه للعرب والمسلمين