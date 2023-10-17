كتائب القسام: استشهاد القيادي العسكري البارز أيمن نوفل

قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الثلاثاء إن غارة جوية إسرائيلية على غزة أودت بحياة القيادي العسكري البارز في الحركة أيمن نوفل.

وأضافت في البيان أن نوفل “عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام”.

هذا وحمّلت حركة حماس، الدول التي رفضت مشروع قرار في مجلس الأمن لفتح ممرات إنسانية، مسؤولية استمرار نزيف دماء المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت الحركة في بيان الثلاثاء، أن “تلك المواقف تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب مزيدٍ من الجرائم وتصعيد حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني”.

كما أكدت أن هذا يتم في مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.