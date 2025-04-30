حماس: استهداف الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين الفلسطينيين

رفضت حركة حماس، اليوم الأربعاء، كافة أشكال الاستهداف الإسرائيلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ودعت دول العالم إلى مواصلة دعم الوكالة لتواصل أداء دورها الإنساني.

جاء ذلك في بيان للحركة بمناسبة “يوم العمال العالمي” الذي يحتفل به عالميا في الأول من مايو/ أيار من كل عام.

وذكر البيان: “يأتي يوم العمال العالمي هذا العام، في الوقت الذي يتصاعد العدوان الصهيوني ضدّ شعبنا (..) حيث يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والملاحقة والحصار والعنصرية والمنع من أبسط الحقوق الإنسانية”.

وبهذه المناسبة، قالت حماس إنها تجدد رفضها “لكل أشكال الاستهداف الذي تتعرض له وكالة الأونروا من قبل الاحتلال وداعميه”.

وأكدت أن ذلك الاستهداف “محاولة يائسة لطمس معالم الشاهد على جرائمه (الاحتلال الإسرائيلي) في تشريد شعبنا واقتلاعه من جذوره، وندعو كل الدول إلى مواصلة دعم الوكالة، لاستمرار تحمّل مسؤوليتها ودورها الإنساني”.

وتقدم الأونروا مساعدات وخدمات صحية وتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقالت حماس: “نشيد بتضحيات عمّال فلسطين في كل ساحات الوطن وخارجه، ونبعث بتحيّة الفخر والاعتزاز لصمودهم وتحدّيهم لكل أشكال الظلم والحصار والعدوان”.

وأكدت أن “معاناة عمّال فلسطين جزء من المأساة التي يعيشها شعبنا بفعل الاحتلال، المستمر منذ أكثر من سبعة عقود، والمتصاعد منذ ما يزيد على 18 شهرا، ولا انتهاء لهذه المعاناة إلا بزوال الاحتلال”.

وشددت على أن “جرائم الاحتلال ضد عمال فلسطين هي جرائم ممنهجة تستهدف تعطيل كل مقومات الحياة الإنسانية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، مما يستدعي تحركا أمميا ودوليا عاجلا لوقف جرائم الاحتلال ضدهم”.

ودعت الحركة “المنظمات الحقوقية والإنسانية عبر العالم إلى الوقوف عند مسؤولياتها في فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال المتصاعدة ضد عمّال فلسطين، والضغط على الاحتلال لرفع حصاره الظالم على قطاع غزة ومدن وقرى ومخيمات الضفة المحتلة”.

وأشادت بمواقف النقابات والاتحادات العمالية في العالم المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني، ودعتها إلى “مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك ضد الاحتلال الصهيوني، حتى يوقف عدوانه ضد شعبنا وأرضنا”.

وأضافت: “نهيب بالحركات العمَّالية واتحادات النقابات في العالم، إلى جعل الفاتح من مايو محطة نضالية لتجديد الدعم لشعبنا الفلسطيني عبر تنظيم فعاليات تضامنية ورفع الصوت العمالي في وجه العدوان والإجرام الصهيوني، والمطالبة بوقف الحرب وإنهاء الاحتلال”.

ودعت على وجه الخصوص الاتحادات العمّالية في قطاعات النقل والموانئ إلى “تصعيد المقاطعة ومقاطعة شركات الشحن الصهيونية والدولية المتورطة في دعم الاحتلال وتزويده بالسلاح المستخدم في قتل المدنيين وارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا”.

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنوده.