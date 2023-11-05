حماس: الاحتلال يمارس الإبادة بسلاح أميركي وبضوء أخضر من بايدن

قالت حركة حماس إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم المغازي أثناء وجود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب والمنطقة؛ “ما يؤكد مسؤولية الإدارة الأميركية عن هذه الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بسلاح أميركي وضوء أخضر من الرئيس جو بايدن”.

وأضافت الحركة -في بيان- أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب المجزرة الجديدة بقصف منازل المواطنين في مخيم المغازي بشكل مباشر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 51 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال استشهدوا فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مساء اليوم السبت.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أشرف القدرة إن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة “مجزرة المغازي” دون إعطاء رقم محدد، مشيرا إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ.

ويقع مخيم المغازي في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.