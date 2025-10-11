حماس: الحركة تعتبر تسليم سلاحها خارج النقاش

أطفال فلسطينيون ينظرون إلى الأنقاض بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، عقب اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 10 أكتوبر 2025. رويترز

أكد مسؤول في حماس أن الحركة “تعتبر تسليم سلاحها خارج النقاش”، وفق تعبيره.

وشدد السبت على أنّ مطلب نزع سلاح الحركة الذي جاء في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة “خارج النقاش”.

كما أضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنّ “موضوع تسليم السلاح المطروح غير وارد”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أوضح أمس الجمعة في مداخلة مع العربية/الحدث، أنه سيتم الحوار بشأن السلاح في الداخل الفلسطيني للوصول إلى مقاربات محددة.

كما اعتبر أنه سلاح شرعي للدفاع عن الفلسطينيين، إلا أنه قال في الوقت عينه: “لدينا مسؤولية وطنية بشأن إيجاد حل حول مسألة السلاح”

علماً أن مصدراً آخر في الحركة، كان أوضح قبل أيام أن حماس وافقت على تسليم السلاح لهيئة فلسطينية–مصرية بإشراف دولي، وأبلغت الولايات المتحدة موافقتها على ذلك.