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حماس: الهجوم الإسرائيلي على رفح استمرار لمحاولات التهجير القسري ضد الفلسطينيين

منذ 31 دقيقة
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

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اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان لها اليوم الاثنين أن الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة هو استمرار لحرب “الإبادة الجماعية” ومحاولات التهجير القسري التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لحركة حماس: أن هجوم جيش العدو الإرهابي على رفح هو جريمة مركبة وإمعان في حرب الإبادة الجماعية.

كما لفت بيان حماس إلى أن : حكومة نتنياهو الإرهابية وجيشه النازي يضربان عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية.

وحمل البيان الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن شخصيا كامل المسؤولية مع حكومة الاحتلال عن هذه المجزرة.

ودعا بيان حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل لوقف العدوان.

وكثفت الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مدينة رفح براً وبحراً وجواً ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام المدينة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين وقوع أكثر من 100 شهيد، وإصابة 230.

في حين أوضح المركز الفلسطيني للإعلام في تعليق على حسابه بتليغرام أن معظم القتلى من الأطفال والنساء النازحين، وأن الضربات الإسرائيلية استهدفت مسجدين وعدة منازل بمناطق متفرقة .

يشار إلى أن مليون و400 ألف فلسطيني يتواجدون في قضاء رفح المحاذي للحدود المصرية، بعدما نزح عشرات الآلاف منهم من شمال القطاع ووسطه، وحتى من مدينة خان يونس الجنوبية، هرباً من الغارات الإسرائيلية حيناً وتنفيذاً لأوامر الجيش الإسرائيلي أحيانا أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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