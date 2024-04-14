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حماس: الهجوم الإيراني على إسرائيل حق طبيعي

منذ 18 ثانية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

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دافعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تخوض حربا مع إسرائيل في غزة منذ أكثر من ستة أشهر، عن الهجوم الإيراني على إسرائيل أمس السبت.

وقالت حماس في بيان “نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل حقا طبيعيا وردا مستحقا على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري فيها”.

وجاء هجوم طهران على إسرائيل في وقت متأخر من أمس السبت ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري. وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

    المصدر :
  • رويترز

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