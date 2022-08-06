حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

قال القيادي في حركة “حماس” غازي حمد،السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستفراد بفصيل معين لكن المقاومة على قلب رجل واحد.

وقال حمد، خلال حديثه لقناة “الجزيرة مباشر”، إن الاحتلال يتعمد توسيع الضربات الصاروخية من أجل كسر إرادة المقاومة ولن ينجح.

وأضاف أن الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على |إسرائيل” من أجل وقف جرائمها، مؤكدًا أن الغرفة المشتركة للمقاومة تعمل بكل طاقتها وهناك من يحاول الوقيعة بين الفصائل

ويوصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي هجماته العنيفة عبر طائراته الحربية وآلياته المدفعية على عدة أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، عن آخر حصيلة لعدد الشهداء والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 15 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً وسمنة 79 عامًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 140 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.