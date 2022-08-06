السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس: الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على الاحتلال لوقف جرائمه

منذ 40 دقيقة
عناصر من حركة حماس

عناصر من حركة حماس

A A A
طباعة المقال

قال القيادي في حركة “حماس” غازي حمد،السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الاستفراد بفصيل معين لكن المقاومة على قلب رجل واحد.

وقال حمد، خلال حديثه لقناة “الجزيرة مباشر”، إن الاحتلال يتعمد توسيع الضربات الصاروخية من أجل كسر إرادة المقاومة ولن ينجح.

وأضاف أن الوساطات لم تكن قوية ولم تضغط على |إسرائيل” من أجل وقف جرائمها، مؤكدًا أن الغرفة المشتركة للمقاومة تعمل بكل طاقتها وهناك من يحاول الوقيعة بين الفصائل

ويوصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي هجماته العنيفة عبر طائراته الحربية وآلياته المدفعية على عدة أهداف في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، عن آخر حصيلة لعدد الشهداء والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، إن عدد الشهداء وصل حتى الآن إلى 15 شهيداً بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً وسمنة 79 عامًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 140 إصابة بجراح مختلفة.

وبدأ الاحتلال عدوانه أمس بقصف شقة سكنية في برج فلسطين وسط حي الرمال غرب مدينة غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء على رأسهم قائد شمال غزة بسرايا القدس تيسير الجعبري.

    المزيد من أخبار العالم

    مقتدى الصدر
    الصدر: حل البرلمان العراقي مطلب شعبي ولا بديل عنه
    قصف على غزة_ أرشيفية
    استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شمال غزة
    سفينة_ أرشيفية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وصول أول سفينة ترفع علما أجنبيا إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    جمعية المصارف
    بعد القطاع العام... المصارف تعلن الإضراب ابتداءً من هذا التاريخ!‏
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري