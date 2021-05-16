حماس: الوساطات لم تنجح حتى الآن بالتوصل لتهدئة

قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، أن الوساطات في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، لم تنجح حتى الآن.

وأضاف أبو مرزوق، في تصريحات لقناة “الجزيرة” اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار سيتم بناء على شروط المقاومة الفلسطينية، وليس وفقاً لشروط الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن مصر وقطر والأمم المتحدة وأميركا تسعى منذ أيام للتوصل لوقف إطلاق نار من خلال هدنة بين المقاومة من جانب، والاحتلال الإسرائيلي من جانب اخر.

ونقلت قناة إسرائيلية عن مسؤول كبير في “الكابينيت” قوله إن اتصالات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستبدأ في غضون أيام.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية أن المسؤول في “الكابينيت” توقع أن تبدأ اتصالات وقف إطلاق النار في غضون يومين عقب الضغوطات المتواصلة مع الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

يشار إلى أن “الكابينيت” عقد صباح اليوم الأحد، اجتماعا له لبحث مستجدات العملية العسكرية في غزة والأوضاع في الضفة والقدس والداخل المحتل.

كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جلسة أخرى ستعقد غداً الاثنين لمواصلة المناقشات الخاصة بهذا الملف.