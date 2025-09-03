حماس تؤكد استعدادها لإبرام اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان، اليوم الأربعاء، استعدادها للتوصل إلى “صفقة شاملة” يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضافت حماس “تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات”.

ويأتي بيان حماس بعد فترة وجيزة من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحركة إلى إطلاق سراح كل الرهائن المتبقيين وعددهم 20.

من جهته، طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن تعيد جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

وقال في منشور على منصة تروث سوشيال “أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الأسرى الـ20 فورا (وليس 2 أو 5 أو 7!)، والأمور ستتغير سريعا، ستنتهي”، في إشارة منه على أن من شأن ذلك إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

في الوقت ذاته، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن “هذه الأيام حاسمة وهناك تحركات غير معلنة قد تؤدي إلى إبرام صفقة”.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد ذكرت أن عائلات الأسرى الإسرائيليين طالبت ترامب أمس بالتدخل للتوصل لصفقة بين المقاومة وإسرائيل، وخاطبته قائلة “اصنع التاريخ عبر رعاية اتفاق يعيد الأسرى وينهي الحرب”.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، التوصل لصفقة جزئية على غرار ما كان يطالب سابقا ويصر على التوصل لصفقة كاملة متحججا بأن لديه “دعما كاملا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الموقف”.

يذكر أن حركة حماس وافقت على مقترح تلقته من الوسطاء القطريين والمصريين الشهر الماضي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تسلم ردها بشكل رسمي حتى الآن.

عائلات الأسرى

في هذه الأثناء، شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة انطلقت في القدس صوب مقر الحكومة، للمطالبة بوقف الحرب على غزة. ورفع المشاركون شعارات تصف الحرب بأنها حرب وهمية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الحراك الشعبي المتعاظم من جانب عائلات الأسرى الإسرائيليين ومتضامنين معهم للضغط على الحكومة لوقف العملية العسكرية في مدينة غزة ووقف الحرب كليا وإعادة الأسرى جميعا.

ورفع المشاركون في تلك المسيرات مجسما لتابوت ملفوف بعلم إسرائيل، في إشارة إلى أن استمرار الحرب سيكبد الجيش الإسرائيلي مزيدا من القتلى، كما علق متظاهرون لافتات حملت صورة نتنياهو الذي اتُّهم بالإهمال الذي قاد إلى هجوم الـ7 من أكتوبر، واتهمت نتنياهو بالسعي إلى إطالة أمد الحرب.