حماس تتجه نحو الموافقة على مقترح وقف الحرب في غزة بفضل ضمانات أمريكية

قالت مصادر مطلعة لقناة “الشرق” إن حماس تتجه للموافقة على المقترح المصري لوقف الحرب في غزة، وذلك بالتزامن مع وجود وفد الحركة في القاهرة.

وأفادت المصادر بأن موافقة حماس تعود إلى توفر عاملين الأول هو إزالة الاعتراض الإسرائيلي على أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تشملهم الصفقة، والثاني ضمانات أمريكية بأن الحرب على غزة بشكلها الحالي ستنتهي، وأن الجيش الإسرائيلي سينسحب كليا في نهاية المرحلة الثالثة الأخيرة من الاتفاق الذي يستمر 124 يوما.

وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة وضعت ثقلها وراء الاتفاق وقدمت لحركة حماس عبر الوسطاء المصريين والقطريين، ضمانات بوقف الحرب والانسحاب، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن إسرائيل ستواصل حربها على الجناح العسكري لحركة حماس والقيادات المسؤولة عن هجوم السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن حماس حققت في هذا الاتفاق الهدف المركزي وهو وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الحركة تعرف أن جناحها العسكري سيظل مستهدفا وأن عددا من قادتها سيكونون مستهدفين، لكنها تدرك أيضا أن جناحها العسكري هو جناح سري وسيظل يعمل تحت الأرض وأن القادة المستهدفين، خاصة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس الجناح العسكري محمد الضيف وغيرهما يعرفون كيف يحمون أنفسهم من الاستهداف كما فعلوا في السنوات الماضية.

وشددت مصادر في حماس خلال تصريحاتها لقناة “الشرق” على أن الحركة ترفض أي شكل من الحرب على جناحها العسكري وقادتها متوعدة بالرد على أي استهداف لأي فرد من أعضائها.

وأضافت: “ما لم تنهي إسرائيل حربها على غزة بشكل كامل، فإن الحرب لن تتوقف”.

وقالت المصادر إن الإدارة الأمريكية تضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتغيير شكل الحرب ووقف استهداف المدنيين والمباني والبنى التحتية والانسحاب من غزة، لكنها تدعم حربه على الجناح العسكري لحركة حماس وعلى المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر.

هذا، وسيجري في المرحلة الأولى من الاتفاق التي يتوقف فيها إطلاق النار 40 يوما، إطلاق سراح 33 إسرائيليا من مدنيين ومجندات مقابل حوالي 1000 أسير فلسطيني، فضلا عن عودة النازحين المدنيين إلى بيوتهم في شمال غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بعيدا عن المناطق السكنية والطرق التي سيسلكها النازحون العائدون، بحسب المصادر، على أن يشهد اليوم السادس عشر من الاتفاق الشروع في التفاوض على شروط الهدوء المستدام في غزة.

ويجري في المرحلة الثانية، التي تستمر 42 يوما استكمال المفاوضات بشأن الهدوء المستدام وتبادل ما تبقى من محتجزين إسرائيليين من جنود وضباط مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد الاتفاق على أعدادهم وفئاتهم.

أما في المرحلة الثالثة، التي تستمر 42 يوما، سيجري الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة بعد تبادل الجثث والرفات بين الطرفين.