السبت 17 ذو القعدة 1445 ﻫ - 25 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس تتعهد بمواصلة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ووفائها لتضحياتهم

منذ 12 دقيقة
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

A A A
طباعة المقال

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني عامة وأهل غزة خاصة، أكدت فيها وفاءها لتضحياتهم خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وتعهدت بمواصلة الدفاع عنهم مع تصويب مسارات العمل الحكومي والإغاثي والأمني.

وقالت الحركة، في الرسالة التي نشرتها الجمعة، “هذه الرسالة يا أهلنا وشعبنا وربعنا في كل مكان نرسلها إليكم من وسط معركة طوفان الأقصى فخرا واعتزازا وإكراما لكم، تحملتم ما عجزت عنه أمم من قبلكم عن تحمله”.

وشددت حماس على أن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جاءت “تحولا إستراتيجيا في لحظة تاريخية فارقة”.

وأوضحت أن قيادة المقاومة قررت “ممارسة حقها بمقاومة الاحتلال بالرد الطبيعي على جرائمه في الضفة المحتلة وتقسيمها وبناء المغتصبات (المستوطنات) الصهيونية عليها، وتهويد المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه والسيطرة الكاملة على القدس بمساجدها وكنائسها”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

يابانيون يتظاهرون دعماً لفلسطين
مئات اليابانيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع فلسطين
الانتخابات في الهند
موجة حر بالهند تهدد نسبة الإقبال في الانتخابات الأكبر في العالم
علم البرازيل
"سيلسو أموريم": سفير البرازيل لن يعود إلى تل أبيب

الأكثر قراءة

للواء أساف حمامي قائد لواء الجنوب في فرقة غزة
غزة تحت النار
فضيحة في إسرائيل.. كيف دفنوا اللواء آساف حمامي وقد أسرته كتائب القسام!؟
بيني غانتس
بالقوة أو بالترتيب.. غانتس يحدد تاريخ إعادة المستوطنين إلى منازلهم قرب لبنان!
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟