حماس تثني على عملية الدهس في نابلس وتصفها بالبطولية

باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الأربعاء، في تصريح صحفي عملية الدهس في نابس، ووصفتها بـ”البطولية”، معتبرة أنها امتداد لحالة الغضب ومد المقاومة المتصاعد في الضفة.

وقالت حماس في بيان لها، إن عملية الدهس البطولية التي نفذها أحد أبطال شعبنا مساء اليوم الأربعاء قرب حاجز عورتا جنوب شرق نابلس، هي رد طبيعي على عدو مجرم، يرتكب مجازره دون أي اعتبار للقيم والأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف البيان، إن جرائم الاحتلال النازي الممتدة من رفح حتى جنين، وشلّال الدم النازف من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ستبقى لعنة تطارده، فجذوة المقاومة لا ترهبها مجازر ولا يطفئ لهيبها عدوان.

وتابعت حماس “نبارك هذا العمل البطولي والشجاع، ونؤكّد أن عيون المقاومة متيقظة وتتربص بالعدو في كل مكان لتحرير الأرض والمقدسات واسترداد الحقوق رغم أنف الاحتلال”.

ودعت الحركة إلى مزيد من التصعيد وقالت “ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لمزيد من العمل المقاوم بكل أشكاله، والتصدي بقوة لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل مكان من أرضنا المحتلة”.

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