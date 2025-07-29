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حماس تدعو لحراك عالمي ضد الإبادة والتجويع في غزة

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 12:40 مساءً
فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

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حثّت حركة حماس اليوم الثلاثاء، على تكثيف الفعاليات العالمية في أول ثلاثة أيام من الشهر القادم، رفضًا لاستمرار إسرائيل في شن حرب إبادة جماعية على غزة وإطباق الحصار الغذائي.

وقالت الحركة في بيان: “ندعو إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي أيّام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3 آب/ أغسطس)، وكل الأيام القادمة، ضدّ استمرار العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في قطاع غزَّة”.

كما حثت الحركة على أن يكون الأحد القادم (الموافق 3 أغسطس)، “يوما عالميا لنصرة غزَّة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين”، وذلك وفاء لزعيمها الأسبق إسماعيل هنية الذي اغتالته إسرائيل في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز 2024.

وكان هنية قد دعا في 29 يوليو 2024، لأن يكون يوم 3 أغسطس في ذلك العام، يوما عالميا لنصرة غزة.

وطالبت الحركة باستمرار الحراك الجماهيري العالمي في كل “مدن وعواصم العالم، عبر المسيرات الحاشدة، والمظاهرات الغاضبة، ضدّ استمرار العدوان الصهيوني، والإبادة الجماعية، والتجويع المُمنهج بحقّ أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة”.

كما أوصت بـ”تصعيد كل أشكال التظاهر والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية، وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، في كل أنحاء العالم، وذلك حتى يتوقف العدوان والتجويع الصهيوني ضد الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين الأبرياء”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت من إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة بغزة، فقد بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الاثنين نحو 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة المتواصلة بدعم أمريكي، أكثر من 205 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

    المصدر :
  • الأناضول

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