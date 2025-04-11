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حماس ترحب بعزم باريس الاعتراف بدولة فلسطين

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أبريل - 2025 9:02 صباحًا
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

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قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس إن الحركة ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خطة للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يونيو/حزيران المقبل، ووصفها بأنها “خطوة مهمة”.

وصرّح محمود مرداوي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن “فرنسا، بصفتها دولة ذات ثقل سياسي وعضوا دائما في مجلس الأمن، تمتلك القدرة على التأثير في مسار الحلول العادلة، والدفع نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني”.

وفي مقابلة بثت أمس على قناة “فرانس 5” المحلية، أعلن ماكرون أن باريس قد تعترف بالدولة الفلسطينية “في يونيو/حزيران” خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ماكرون “علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة”. وأضاف ماكرون “هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في يونيو/حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل (بدولة فلسطين) مع أطراف عدة”.

ووفق الرئيس الفرنسي، يهدف المؤتمر لإنشاء دولة فلسطينية والاعتراف بإسرائيل من قبل “جميع من يدافعون عن فلسطين”.

وقال مرداوي “نرحب بالتصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي”، مضيفا “نعتبرها خطوة مهمة، إذا تم تنفيذها، تُشكّل تحولا إيجابيا في الموقف الدولي تجاه الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني”.

موقف إسرائيل

في المقابل، سارعت إسرائيل لانتقاد أي اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية. وقال وزير خارجيتها غدعون ساعر إن “اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية وهمية من جانب أي دولة، ضمن الواقع الذي نعرفه جميعا، سيكون مكافأة للإرهاب وتعزيزا لحماس”.

وأضاف مساء أمس عبر منصة إكس أن “هذا النوع من الأفعال لن يجلب السلام والأمن والاستقرار لمنطقتنا”.

وتزايدت الدعوات إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة. وفي مايو/أيار 2024، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، ثم تلتها سلوفينيا في يونيو/حزيران. ولا يزال حل الدولتين مرفوضا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

    المصدر :
  • الجزيرة

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