حماس ترسل وفداً للقاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.. ماذا في التفاصيل؟

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) (السبت 6-4-2024) إن وفدا برئاسة خليل الحية القيادي في الحركة سيتوجه إلى القاهرة غدا الأحد السابع من أبريل نيسان من أجل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إلى وجود اتصالات مكثفة جرت بين هنية والوسطاء خلال الساعات الأخيرة لاستئناف التفاوض بالقاهرة.

وكان هنية قد أكد للوسطاء أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم.

وشدد على أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ بالانسحاب الشامل للاحتلال وعودة النازحين بلا شرط.

من ناحية أخرى، قال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إن قوات خاصة استعادت جثة أحد الرهائن والذي كان محتجزا في خان يونس بجنوب قطاع غزة، بعد ثلاثة أشهر من مطالبته بإطلاق سراحه في مقطع مصور نشرته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي كانت تحتجزه.

كان إلعاد كتسير، وهو مزارع يبلغ من العمر 47 عاما من تجمع نير عوز السكني، من بين 253 شخصا تم اقيادهم إلى غزة خلال الهجوم الذي شنه مسلحون فلسطينيون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما قوبل بالهجوم الإسرائيلي الجاري على القطاع.

وقال بيان للجيش نقلا عن معلومات مخابراتية لم يخض في تفاصيلها إن كتسير قتل على يد حركة الجهاد الإسلامي.