الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
حماس تسلم رفات رهينتين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في غزة

منذ 10 دقائق
عناصر من حركة حماس خلال عملية تسليم أسرى اسرائيليين سابقة

قال مسؤول مشارك في عملية تسليم الرهائن الاثنين إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت رفات اثنين من الرهائن إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، قالت في وقت سابق إنها ستسلم رفات أربعة رهائن.

من زاوية آخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسليم رفات أربع رهائن إسرائيليين “إخلال بالالتزامات”.

وأضاف كاتس في منشور على إكس “أي تأخير أو إهمال متعمد سيُعتبر انتهاكا صارخا للاتفاق، وسيتم الرد عليه وفقا لذلك”.

وينص الاتفاق الذي يهدف لإنهاء الحرب في غزة على أنه في غضون 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش، سيُطلق سراح جميع الرهائن البالغ عددهم 48 من قطاع غزة وسيسلمون لقوات الأمن الإسرائيلية- ومنهم 20 على قيد الحياة و28 متوفون.

وكانت حماس قد أشارت سابقا إلى أن استعادة رفات بعض الرهائن قد تستغرق وقتا أطول، نظرا لعدم معرفة جميع مواقع الدفن.

