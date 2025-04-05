حماس تشيد بشجاعة مبرمجة مايكروسوفت المغربية ابتهال أبو السعد

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف المهندسة المغربية في شركة مايكروسوفت، ابتهال أبو السعد، ووصفته بالشجاعة النادرة، ودعت الحركة تجميع العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تحتذي بموقف المهندسة “البطولي”.

وقالت حماس -في تصريح صحفي نشرته اليوم السبت- إنها تثمن عاليا “الموقف البطولي للمهندسة ابتهال أبو السعد، التي أضاءت بتضحية وشجاعة نادرتين على تواطئ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع آلة القتل الصهيونية من خلال تزويد جيش الاحتلال المجرم بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم توظيفها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وأضافت الحركة أن “الموقف الأصيل الذي عبرت عنه المهندسة ابتهال أبو السعد، برفضها المشاركة في جرائم هذه الشركات، وانحيازها لقيم الإنسانية والعدالة التي تمثلها قضية شعبنا الفلسطيني، يجسد نقاء الضمير الإنساني، وقوة المبدأ الأخلاقي، والإصرار على اتخاذ مواقف تفضح الوجه الدموي لهذه المؤسسات والشركات ودورها في عمليات الإبادة الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مهما كانت تداعيات هذه المواقف البطولية”.

ودعت حماس “كل العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال وجرائمه إلى الاحتذاء بهذا الموقف البطولي للمهندسة ابتهال أبو السعد”، كما طلبات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية حول العالم “بتوثيق كافة أشكال التواطئ التكنولوجي مع جرائم الاحتلال، ومقاضاة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية” وفرض عقوبات عليها “لانتهاكها القوانين والأخلاقيات الإنسانية”.

وكانت المهندسة أبو السعد قد قاطعت كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان (بريطاني من أصل سوري) احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.