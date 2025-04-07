حماس تشيد بطرد الاتحاد الإفريقي لسفير إسرائيل أثناء مشاركته في مؤتمر بأديس أبابا

أشادت حركة “حماس” بالموقف الشجاع للاتحاد الإفريقي بطرده سفير إسرائيل من مؤتمر عقد اليوم الإثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حول “الإبادة الجماعية في رواندا”.

وقالت حركة “حماس” في بيان: “نشيد بالموقف الشجاع للاتحاد الإفريقي، بطرده سفير الكيان الصهيوني من مؤتمر في العاصمة الإثيوبية حول الإبادة الجماعية في رواندا، في خطوة تنسجم مع قيم ومبادئ الاتحاد، ومواقفه الداعمة لنضال شعبنا في مواجهة الاستعمار”.

وأضافت: “وقاحة الكيان الصهيوني المحتل بلغت حدا غير مسبوق، بإرساله سفيرا ليمثله في مؤتمر يناقش الإبادة الجماعية، بينما يرتكب جيشه الهمجي إبادة جماعية بشعة وغير مسبوقة ضد شعبنا في قطاع غزة”.

ودعت “حماس”، “كل المنظمات الإقليمية والدولية إلى فرض مقاطعة شاملة على الكيان المجرم، ومنعه من استغلال منصاتهم لتبييض صفحته السوداء، الملطخة بالمجازر والانتهاكات المروعة، والعمل على ملاحقته قضائيا ومحاسبة قادته المجرمين”.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، طرد سفيرها لدى إثيوبيا أبراهام نغوس من مؤتمر حول “الإبادة الجماعية في رواندا”، ينظمه مؤتمر الاتحاد الإفريقي في العاصمة أديس أبابا، على خلفية رفض الدول المشاركة حضوره في ظل “الإبادة المستمرة بقطاع غزة”.

ويتصاعد الموقف الإفريقي الرافض للسياسات الإسرائيلية، حيث أدان الاتحاد في قمته الأخيرة فبراير 2024 الحرب على غزة ووصفها بـ”الوحشية”، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.