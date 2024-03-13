حماس تشيد بموقف العشائر في غزة

أشادت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان لها اليوم الأربعاء بموقف العشائر ورفضها التجاوب مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس “نشيد بالموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة ورفضها التجاوب مع المخططات الخبيثة للاحتلال”.

كما اعتبرت حماس أن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد على دعم المقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية.

أضافت حماس في بيانها أن موقف عائلات وعشائر غزة يثبت وحدة وتماسك مجتمعنا الفلسطيني خلف خيار المقاومة والوحدة الوطنية.

وعادت حماس لتلفت إلى أن موقف وجهاء وعشائر غزة يؤكد رفض محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تسعى للتفاوض مع العشائر في غزة لبسط إدارة على القطاع بعيدا عن “حماس”.