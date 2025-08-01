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حماس تضع شرطاً لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.. ما هو؟

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2025 10:46 صباحًا
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز

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أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجددا في حال وصول المساعدات لمستحقيها وإنهاء المجاعة في غزة.

واعتبرت الحركة، في بيان لها، أن استمرار المفاوضات في ظل التجويع يفقدها مضمونها وجدواها لا سيما بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها دون مبرر.

وقال بيان حماس إن “التجويع الذي يمارسه الاحتلال بلغ بغزة حدا لا يطاق ويشكل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة للتحرك الفوري “لوقف المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو” الإسرائيلي.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك لإيصال المواد الغذائية فورا للشعب الفلسطيني دون قيد أو شرط وضمان حمايتها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل وفاتين جديدتين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد ضحايا التجويع إلى 159 شهيدًا، منهم 90 طفلا، في حين قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال في القطاع.

وقد حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن موجة الجوع المتفاقمة في غزة “لا يمكن وقفها إلا من خلال زيادة ضخمة في حجم المساعدات الإنسانية”، مشددًا على ضرورة إدخال ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع، قائلاً: “لا نملك وقتًا لنضيعه”.

ومنذ تولي “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات في مايو/أيار الماضي، استُشهد أكثر من 800 فلسطيني وأصيب آلاف برصاص قوات الاحتلال ومتعاقدين مع المؤسسة في محيط مراكز مخصصة لذلك.

وقد تصاعدت أخيرا الدعوات الدولية والأممية بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في “مصائد الموت” عند نقاط توزيع مساعدات “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.

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