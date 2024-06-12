حماس تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان مساء (الأربعاء 12-6-2024) إنها “أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابيةَ المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومُرض” لوقف إطلاق النار في غزة.

وطالبت الحركة في بيان الإدارة الأمريكية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل للقبول باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.

وقالت حماس إنه بينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل تقبل المقترح الذي قدمه الرئيس جو بايدن في 31 مايو أيار، “لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل نتنياهو وحكومته”.

وأضافت حماس في بيان أن المطالب هي وقف العدوان وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين وإعادة الإعمار وصفقة جدية للأسرى.

وأكدت على أنها تعاملت بإيجابية ومسؤولية مع المقترح الأخير وكل مقترحات وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين.

ولفتت حماس إلى أنها وافقت على المقترح الذي تسلمته من الوسطاء يوم 5 مايو/أيار بينما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على رفح.

وأكدت حماس أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير بينما لم تُسمع من أي مسؤول إسرائيلي هذه الموافقة.

ولفتت إلى أن مواقف بلينكن التي “تحاول تبرئة الاحتلال هي استمرار للسياسة الأميركية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية” ودعت الوزير الأميركي وإدارة بايدن للضغط على حكومة الاحتلال “المصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة”.