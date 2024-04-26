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حماس تعبر عن أسفها لعدم مراعاة بيان دولي للمطالب الفلسطينية في غزة

منذ 15 دقيقة
مشاهد من الدمار في غزة

مشاهد من الدمار في غزة

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انتقدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة بيانا صادرا عن الولايات المتحدة و17 دولة أخرى دعاها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن لإنهاء الأزمة في غزة، وقالت الحركة إنها تأسف لأنه لم يتناول المطالب الفلسطينية.

وأضافت حماس في بيان أنها منفتحة على أي أفكار أو مقترحات لوقف إطلاق النار وأنها تتمسك بمطالبها الرئيسية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

 

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

 

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

 

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

للمزيد اقرأ:

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    المصدر :
  • رويترز

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