حماس تعلن استعدادها لمعركة طويلة مع إسرائيل

أعلنت حركة حماس الاثنين، استعدادها لمعركة طويلة مع إسرائيل.

قال مسؤول كبير في حماس إن الحركة منفتحة على إجراء مناقشات حول هدنة محتملة مع إسرائيل، بعد أن حققت أهدافها.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الحركة مستعدة لمناقشة وقف محتمل لإطلاق النار، قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس في مقابلة هاتفية: “بالتأكيد منفتحون على أي أمور من هذا القبيل. منفتحين على كل الحوارات السياسية”.

يأتي هذا على وقع استمرار القصف والاشتباكات، حيث فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على قطاع غزة.

وقطعت الماء والكهرباء، كما فُقد الطعام والغاز.

كذلك أعادت القوات الإسرائيلية فرض سيطرتها على تجمعات سكنية قرب قطاع غزة كانت حركة حماس سيطرت عليها في هجومها.