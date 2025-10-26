حماس تعلن توسيع نطاق عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين بغزة

مركبات الصليب الأحمر تنقل جثث الرهائن المتوفين، بعد أن سلمتها حركة حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في مدينة غزة، 14 أكتوبر 2025. رويترز

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها وسعت نطاق عمليات البحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بعد يوم من دخول فريق مصري متخصص إلى القطاع مزود بمعدات ثقيلة، للمساعدة في استخراج الجثث من تحت الأنقاض، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، يتوقع أن تعيد حماس جميع رفات الرهائن في أقرب وقت ممكن.

وقال خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إن الحركة بدأت عمليات بحث جديدة في مناطق إضافية عن جثث 13 رهينة لا تزال مفقودة، بحسب بيان نشر الأحد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر، السبت، من أنه “يراقب عن كثب” مدى التزام حماس بتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه يتوقع إعادة مزيد من الجثث خلال 48 ساعة.