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حماس تقدم تصورا بشأن صفقة الأسرى وإسرائيل تدرس الرد

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 14 - مارس - 2024 11:26 مساءً
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

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قالت حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس 14 آذار/مارس الجاري، أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا يرتكز على وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال.

وأضافت حماس في تصريحاتها “في سياق متابعتنا للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة وعودة النازحين ، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصوراً شاملاً يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

وتابعت حماس؛ “يشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه”.

وبدورها أكد ت القناة 12 العبرية أن قطر سلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي رد حماس الرسمي بشأن صفقة الأسرى.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل تدرس رد حماس على شروط إتمام صفقة التبادل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن مجلس الحرب قد يعود للاجتماع ثانية الجمعة لمناقشة رد حماس على صفقة التبادل.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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