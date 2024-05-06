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حماس تقول إنها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مايو - 2024 7:56 مساءً
الإبادة في غزة

الإبادة في غزة

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قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الاثنين 6\5\2024 إنها وافقت على مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر.

هذا وأعلنت حركة حماس في بيان أن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أبلغ رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل موافقة الحركة على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وكان مسؤول بالحركة قد أبلغ العربية بأن الحركة وافقت على المقترح المطروح لوقف إطلاق النار بعد وصول رد الوسطاء حول مسائل طلبت حماس الاستفسار بشأنها.

ومن المقرر أن يتوجه وفد الحركة إلى القاهرة في الساعات القادمة لاستكمال النقاش مع الوسطاء حول إمكانية عقد صفقة لوقف إطلاق النار في غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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