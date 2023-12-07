"حماس" تكشف عن خسائر جيش الاحتلال.. وتتوعّد "لا يزال في جعبتنا الكثير"

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الخميس أن الفصائل الفلسطينية تواصل قصف المستوطنات الإسرائيلية و”لا يزال في جعبتهم الكثير”.

وأضاف حمدان في مؤتمر صحافي من بيروت أنّ الفصائل الفلسطينية دمرت 47 آلية إسرائيلية، مؤكدًا أنها قتلت 18 جنديًا إسرائيليًا قنصًا خلال اليومين الماضيين.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني والصحي في القطاع، ذكر حمدان أن المدنيين نزحوا إلى رفح بحثًا عن الأمان لكنهم تعرضوا للقصف الإسرائيلي.

100 شاحنة فقط.. والاحتياجات 600 شاحنة

كما قال حمدان إن ما يدخل القطاع الآن من مساعدات إنسانية لا يتجاوز 100 شاحنة، بينما تصل احتياجات السكان إلى 600 شاحنة يوميًا، مشيرًا إلى أن مناطق شمال القطاع لا يصلها إلا القليل من المساعدات لأن إسرائيل تمنع ذلك.

كما أضاف حمدان أن عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة حاليًا هي أربعة مستشفيات فقط بعد خروج 55 مستشفى عن الخدمة، موضحًا أن شمال قطاع غزة لا يوجد به أي مستشفيات عاملة الآن.

وجدد القيادي في حماس رفض الحركة “القاطع لكل المساعي الرامية لتهجير” سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني “لن يتراجع أو يستسلم لمخططات التهجير ولن يقبل بأي حل من الحلول التي لا توقف العدوان وتنهي الاحتلال”.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قد أعلن في وقت سابق اليوم، قتل وإصابة عشرات الجنود الإسرائيليين وتدمير 135 آلية عسكرية “كليًا أو جزئيًا” خلال 72 ساعة في محاور القتال بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن مقاتلي القسام قصفوا أيضًا “تحشدات عسكرية إسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة” إلى داخل الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في معارك غزة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد قتلى الجنود الإسرائيليين إلى 92.

فيما خلفت الحرب على القطاع حوالي 17 ألف شهيد أغلبهم مدنيون، ودمارًا هائلًا حوّل غزة إلى مدن أشباح.