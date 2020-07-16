“حماس” تمنع قناتي “العربية” و”الحدث” من العمل في قطاع غزة

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قررت وزارة الداخلية التابعة لحركة “حماس” منع قناتي “العربية” و”الحدث” من العمل في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر في الوزارة وكالة فرانس برس، وذلك إثر بثهما تقارير عن اعتقال خلية بتهمة التعاون مع إسرائيل وصفتها الحركة بأنها “أخبار مفبركة”.

وأكدت قناة “العربية” القرار.

ويشمل قرار المنع “تقديم أي شخص أو شركة من القطاع أي خدمات لقناتي العربية والحدث”، بحسب صحافي متعاون مع قناة “العربية”.

وقال الصحافي الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الوزارة أبلغته بالقرار الذي بثته قناة “العربية” عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني.

وذكرت قناة “العربية” على موقعها الالكتروني أن حركة حماس “أصدرت قرارا الأربعاء يمنع ظهور أي صحافي على شاشتي العربية والحدث من غزة”، مشيرة الى أن حماس قررت ايضا “معاقبة أي جهة تقدم خدمات إعلامية الى العربية والحدث”.

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحماس نفت الخبر الذي أوردته قناة العربية، مؤكدة “ممارسة القناة للتضليل والعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق خبر اعتقال الخلية.

لكنه أوضح في مقابلة مع قناة “الميادين” التي تبث من بيروت أن “ما نشرته وسائل إعلام حول اتهام قادة من القسام بالعمالة غير صحيح (…) حركة حماس ألقت القبض على بعض المتعاونين مع الاحتلال، ليس بينهم رابط مشترك، وهم ليسوا قيادات في الحركة أو في القسام، أحدهم هرب باتجاه الاحتلال”.

وقال: “ما ينشر كذب وتدليس، ونرجو من وسائل الإعلام ولا سيما العربية أن تتحرى الدقة وألا تتحوّل إلى وسائل إعلام عبرية”.

وكانت حماس أغلقت في العام 2013، وبقرار من النائب العام مكاتب قناة العربية في غزة.

واتهمت الحركة حينها قناة العربية ببث “أخبار غير صحيحة”.

وسمحت الحركة الإسلامية لمحللين سياسيين وصحافيين متعاونين بالظهور على شاشة القناة خلال حرب العام 2014 التي خاضتها مع إسرائيل.

واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين قرار منع قناتي العربية والحدث من العمل في القطاع.

ووصفت النقابة في بيان واقع الحريات الإعلامية في قطاع غزة بأنه “خطير”.

وقالت إن “حملة الاعتقالات والاستدعاء للصحافيين والتضييق على حرية العمل الصحفي واستمرار إغلاق ومنع المؤسسات الإعلامية من العمل (…) منافية للأخلاق والقيم الوطنية”.