حماس: تم إرسال المقترح المصري للسنوار وننتظر الرد

في إطار التفاؤل الحذر والمؤشرات الإيجابية في المحادثات المصرية الإسرائيلية المتعلقة باتفاق مع تل أبيب، كشف مصدر في حماس لقناة “العربية/الحدث” أن الحركة قد قامت بإرسال المقترح المصري لقائد الحركة إسماعيل هنية، وأنها في انتظار الرد عليه خلال الأيام القادمة.

وأكد المصدر أن الحركة تتشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترح دولي بشأن وقف النار.

وفي وقت سابق اليوم أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” أنّ مصر قدمت اقتراحاً لحماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

الإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً

ويبحث هذا الاقتراح الذي سلم إلى حركة “حماس”، والذي صاغه الجانب المصري وناقشه مع الجانب الإسرائيلي، مسألة الإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة “حماس” في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.

وكان مصدر إسرائيلي مطلع قد أفاد بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المقترح المصري خلال أيام، رغم تحفظات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

“منفتحة على أي مقترحات”

وكانت حماس ذكرت أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي “للعدوان” وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ولا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيلياً محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليّين، بعد أن أطلق نحو 100 في اتفاق سابق أواخر نوفمبر الماضي.