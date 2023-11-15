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حماس تنفي تقارير عما دار في لقاء إسماعيل هنية وخامنئي

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2023 12:38 صباحًا
علي خامنئي وإسماعيل هنية

علي خامنئي وإسماعيل هنية (رويترز)

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نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الأربعاء، ما نشرته وكالة رويترز عما دار في لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وقالت الحركة في بيان “إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة”.

وكان ثلاثة مسؤولين كبار قالوا لرويترز إن خامنئي وجه رسالة واضحة لهنية عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، قائلا إن حماس لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل ومن ثم فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها.

وأضافوا أن خامنئي قال لهنية إن “إيران التي تدعم حماس منذ فترة طويلة ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة لكن دون التدخل بشكل مباشر”. وهؤلاء المسؤولون من إيران وحماس ومطلعون على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتسنى لهم التحدث بحرية.

    المصدر :
  • رويترز

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