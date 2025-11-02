حماس تنفي مزاعم "نهب شاحنة مساعدات" في غزة

أصدرت حركة حماس بيانا شديد اللهجة نفت فيه مزاعم الجيش الأمريكي بشأن “نهب شاحنة مساعدات” إنسانية في غزة، معتبرة أن هذه الادعاءات ملفقة وتستهدف تبرير تقليص المساعدات وإدامة الحصار.

وأكدت الحركة أن أجهزة الأمن والشرطة في غزة قدمت تضحيات كبيرة في حماية قوافل الإغاثة، مشددة على عدم وجود أي بلاغات أو شكاوى من السائقين أو المؤسسات المحلية والدولية، ما يدل على أن مزاعم القيادة الأمريكية لا أساس لها من الصحة.

في المقابل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو التقطته طائرة مسيّرة من نوع MQ-9، ادّعت فيه أن عناصر يشتبه بانتمائهم إلى حماس نهبوا شاحنة مساعدات شمال خان يونس بعد إجبار السائق على التوقف، مشيرة إلى أن الحادثة أعاقت تدفق المساعدات الإنسانية رغم تعاون أكثر من أربعين دولة ومنظمة.

طائرة أميركية من دون طيار ترصد شاحنة مساعدات نهبتها حماس في غزة

تامبا، فلوريدا – في 31 أكتوبر / تشرين الأول، رصد المركز الأميركي للتنسيق المدني العسكري (CMCC) عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس أثناء نهبهم شاحنة مساعدات كانت تسير ضمن قافلة إنسانية تُقدّم مساعدات ضرورية من… pic.twitter.com/qsKL9OnpYz — U.S. Central Command – Arabic (@CENTCOMArabic) November 1, 2025

وجددت حماس التأكيد على أن الطائرات المسيّرة الأمريكية تغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى استشهاد 254 شخصًا منذ وقف إطلاق النار، غالبيتهم مدنيون، واستمرار معاناة السكان بسبب نقص الوقود والبروتينات الأساسية، ودخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات يوميا مقارنة بالتدفقات التجارية التي يعجز السكان عن شرائها.

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، والتوقف عن تبني روايات الاحتلال، والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية وإنهاء الحصار المفروض على غزة.