الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس تنفي مزاعم "نهب شاحنة مساعدات" في غزة

منذ ساعة واحدة
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

A A A
طباعة المقال

أصدرت حركة حماس بيانا شديد اللهجة نفت فيه مزاعم الجيش الأمريكي بشأن “نهب شاحنة مساعدات” إنسانية في غزة، معتبرة أن هذه الادعاءات ملفقة وتستهدف تبرير تقليص المساعدات وإدامة الحصار.

وأكدت الحركة أن أجهزة الأمن والشرطة في غزة قدمت تضحيات كبيرة في حماية قوافل الإغاثة، مشددة على عدم وجود أي بلاغات أو شكاوى من السائقين أو المؤسسات المحلية والدولية، ما يدل على أن مزاعم القيادة الأمريكية لا أساس لها من الصحة.

في المقابل، نشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو التقطته طائرة مسيّرة من نوع MQ-9، ادّعت فيه أن عناصر يشتبه بانتمائهم إلى حماس نهبوا شاحنة مساعدات شمال خان يونس بعد إجبار السائق على التوقف، مشيرة إلى أن الحادثة أعاقت تدفق المساعدات الإنسانية رغم تعاون أكثر من أربعين دولة ومنظمة.

وجددت حماس التأكيد على أن الطائرات المسيّرة الأمريكية تغض الطرف عن الجرائم والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين، مشيرة إلى استشهاد 254 شخصًا منذ وقف إطلاق النار، غالبيتهم مدنيون، واستمرار معاناة السكان بسبب نقص الوقود والبروتينات الأساسية، ودخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات يوميا مقارنة بالتدفقات التجارية التي يعجز السكان عن شرائها.

وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية، والتوقف عن تبني روايات الاحتلال، والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية وإنهاء الحصار المفروض على غزة.

    المزيد من أخبار العالم

    جبال الألب. رويترز
    انهيار جليدي في جبال الألب بإيطاليا يودي بحياة 5 متسلقين ألمان
    جندي أوكراني يقف بجانب طائرة مسيرة من طراز Deep Strike قبل إطلاقها نحو الأراضي الروسية، رويترز
    تضرر سفينتين أجنبيتين في هجوم أوكراني بمسيّرات على ميناء نفط روسي
    الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزهران ممداني
    متحدياً ترامب.. ممداني يقترب من حكم نيويورك ويخاطب سكان المدينة باللغة العربية

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
    بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
    توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله