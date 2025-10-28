حماس تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في رفح

نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، والذي دفع إسرائيل لشن هجمات على القطاع.

وأكدت الحركة في بيان التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت في البيان أن القصف “الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب”.

فيما نقل موقع أكسيوس تحذير مسؤول أميركي لإسرائيل من اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجاء ذلك بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات على قطاع غزة بزعم تعرض جنود لهجوم، أكدت حركة حماس أنه لا علاقة لها به.

وقال المسؤول الأميركي لأكسيوس إن واشنطن لا ترى خرقا للاتفاق من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يستوجب ردا، وحث إسرائيل على عدم اتخاذ إجراءات راديكالية قد تؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن خطة السلام في غزة ستواجه تحديات، وإن الحكومة الأميركية تبذل جهودا مضنية لإحراز تقدم، مشيرا إلى أن عملية الانتقال إلى سلام دائم في غزة عمل صعب بعد عامين من الصراع.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة “لن تشعر بالرضا حتى إرساء الاستقرار في غزة والانتقال لحكم مدني وإحراز تقدم نحو السلام”.

وأوضح المسؤول أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في غزة، وأن واشنطن تواصل العمل لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام.

وأشار إلى أن تحديد أماكن جثث الأسرى الإسرائيليين في غزة عمل صعب، ويمثل تحديا ويتطلب وقتا.