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حماس تهاجم أهداف إسرائيلية بـ”طائرات مسيرة”

13 - مايو - 2021
طائرة مسيرة محلية الصنع لحركة حماس

طائرة مسيرة محلية الصنع لحركة حماس

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قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، أنها نفذت عدة هجمات ضد أهداف إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة انتحارية.

وفي السياق، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”إن السكان الإسرائيليين على حدود غزة قالوا إنهم سمعوا دوي انفجارات في سماء المنطقة بعد إسقاط طائرة بدون طيار.

وقال مسؤولون محليون للصحيفة الإسرائيلية إن “إحدى الطائرات المسيرة التي أطلقتها “حماس” على جنوب إسرائيل تحطمت في حقل مفتوح، ولم تتسبب في إصابة أو أضرار”.

وكان الناطق باسم “كتائب القسام”، أبو عبيدة، أعلن عن “إطلاق صاروخ عياش بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر، باتجاه مطار رامون بجنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة”.

بدوره، كشف الجيش الإسرائيلي أن 1369 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة منذ الاثنين الماضي، مبينا أن هذا الرقم لا يشمل الهجوم الصاروخي الذي شنته “كتائب القسام” قبل قليل على وسط إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ.

وأشار الجيش إلى أن 1031 من تلك الصواريخ سقطت في أراضي إسرائيل، 264 منها في مناطق غير مأهولة.

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