حماس تُعلن إفراج السعودية عن قيادي في الحركة

أعلن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن السلطات السعودية أفرجت عن قيادي كبير في الحركة بعد اعتقاله لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال “عزت الرشق”، عضو المكتب السياسي لحماس في بيان، إن الممثل السابق للحركة في السعودية “محمد الخضري” (83 عاما)، احتجزته السلطات السعودية في 2019 مع العشرات، على متن طائرة متجهة إلى الأردن.

وأضاف الرشق: “تحدثت معه… معنوياته عالية. وكل أمله ودعائه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين”.

وتأسست حماس في ثمانينات القرن الماضي كفرع لجماعة الإخوان المسلمين، لكنها في الآونة الأخيرة تؤكد بصورة متزايدة أنها حركة تحرر فلسطينية، لأسباب من بينها نزع فتيل أي خلافات مع مصر واجتذاب الدعم من الدول العربية الغنية.

وكانت السعودية والإمارات ومصر قد نفّذت حملات أمنية ضد الإخوان المسلمين، إذ تعتبر الدول الثلاث أن الحركة تشكّل تهديدًا لأنظمة الحكم فيها.

وتسببت الاعتقالات وبعض المحاكمات التي أجراها القضاء السعودي للخضري وآخرين، على خلفية دعمهم لحماس، في مزيد من التوتر في العلاقات بين الجانبين.

الى ذلك، أعرب الرشق عن أمله في أن تكون خطوة الإفراج عن الخضري “مقدمة لفتح صفحة جديدة”.

وأضاف: “نثمّن غاليا قرار المملكة العربية السعودية.. سائلًا المولى أن تكون الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة واستكمال الإفراج عن بقية المعتقلين”.