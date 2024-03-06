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حماس: سنواصل التفاوض للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

منذ 15 ثانية
قصف على غزة

قصف على غزة

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قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، في بيان إنها ستواصل التفاوض عبر وسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال بيان للحركة “لقد أبدت حركة حماس المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، وخاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا”.

وأضاف “ستواصل الحركة التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه”.

    المصدر :
  • رويترز

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