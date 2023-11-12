حماس: عرض إسرائيل يمثّل استخفافا بآلام وعذابات المرضى والطواقم الطبية

نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأحد ما تردد عن رفضها 300 لتر من الوقود من إسرائيل كانت مخصصة للاستخدام الطبي في مستشفى الشفاء في غزة.

وأضافت حماس في بيان أن “عرض إسرائيل تزويد مستشفى الشفاء بحوالي 300 لتر من الوقود يمثّل استخفافا بآلام وعذابات المرضى والطواقم الطبية، المحاصَرين بين جنباته، بلا ماء أو غذاء أو كهرباء، فهذه الكمية لا تكفي لتشغيل المولدات فيه لأكثر من نصف ساعة”.

وأكدت في البيان أيضا أنها ليست طرفا في إدارة مستشفى الشفاء وأنه “لا وجود لها ضمن هيكلية اتخاذ القرارات فيه، وأنه يخضع بشكل كامل لسلطة وزارة الصحة الفلسطينية، التي تدير شؤونه الإدارية والفنية”.

وقال محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة إن تل أبيب عرضت 300 لتر وقود وهو ما يكفي لنصف ساعة فقط، مشيرا إلى أنه طلب من إسرائيل بـ 6000 لتر على الأقل.

كما ناشد العالم التدخل الفوري لإنقاذ الأطفال الخدج داخل المستشفى بعد وفاة ثلاثة منهم بسبب انقطاع الكهرباء.

مديرُ مجمع الشفاء الطبي في غزة، كان نفى الإعلانَ الإسرائيلي بوجود ممرٍ آمن حتى محور صلاح الدين، مشيرا إلى أن كلَ من يحاول الخروج يتم استهدافُه من قبل القوات الإسرائيلية.

وكشف أبو سلمية للعربية عن خروج مستشفى الشفاء الطبي عن الخدمة بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، وانقطاعِ المياه الكهرباء, مشيراً إلى أن دبابات الجيش الإسرائيلي تمنع سيارات الإسعاف من أداء عملها.