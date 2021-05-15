حماس: قصف الاحتلال لمنزل في مخيم الشاطئ جريمة حرب متكاملة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من قصفه منزلا بمخيم الشاطئ يعد جريمة حرب متكاملة تحاكم عليها الدولة العبرية.

وأكد حازم قاسم في تصريحات صحفية أن الاحتلال لم يعد أمامه غير قصف المدنيين في غزة.

وشدد على أن الفصائل الفلسطينية توجه ردودًا قوية، مؤكدا أنها ستواصل الدفاع عن قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مخيم الشاطئ إلى 10 فلسطينيين هم سيدتان وثمانية أطفال.

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، في وقت أعلنت فيه السلطات الطبية وفاة اكثر من 140 شهيدا، بينهم عشرات الأطفال والسيدات وغصابة ما يزيد على 1000 شخص في غزة ولقدس والضفة.

وتقود مصر جهودا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وسط مخاوف من توسع نطاق الصراع. قال مسؤولان أمنيان مصريان إن مصر تضغط على الجانبين من أجل وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل الجمعة انتظارا لإجراء المزيد من المفاوضات بينما تضغط القاهرة أيضا على حماس وأطراف أخرى منها الولايات المتحدة في محاولة للتوصل لاتفاق مع إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن وزيري الخارجية المصري والأردني ناقشا الجمعة جهود إنهاء المواجهة في قطاع غزة ومنع “الاستفزازات” في القدس.

وفي أبوظبي، عبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن قلق الإمارات البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين، داعيا كل الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار وبدء حوار سياسي.