حماس: قصف المدنيين العزل بالمُسيرَّاتْ جرائم حرب مكتملة الأركان

قالت حركة حماس اليوم الجمعة في بيان لها، إنّ قصف المدنيين العزل بالمُسيرَّاتْ، ودهس المصابين تحت جنازير الدبابات جرائم حرب مكتملة الأركان، وتؤكد أن جيش الاحتلال إنما هو عصابة من القتلة المتعطشين للدماء والانتقام.

وبحسب حماس، تتواصل جريمة الاحتلال الفاشي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، والحصار الذي تفرضه على المئات من المرضى والجرحى والنازحين والعاملين فيه من الطواقم الطبية، الذين يحتجزهم رصاص الاحتلال وقذائفه داخل الأقسام والمباني، فيما تتواصل عمليات القصف والاقتحامات والاعتقالات بحقهم، وتتكشّف الصورة المروّعة عن جرائمَ بشعة.

وقال حماس “هذه الأعمال الهمجية، هي بِرَسم المجتمع الدولي، ومؤسساته، التي تقف شاهدةً على انهيار كامل للمنظومة القانونية والأخلاقية الدولية، والمطلوب الآن وفوراً، هو ردع هذا الكيان المارق، ومحاسبته على جرائمه المستمرة ضد الإنسانية”.

وطالبت حماس بردع الكيان ومحاسبته على جرائمه، في ظل تواصل جرائم الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.