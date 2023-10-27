حماس: قطع الإتصالات ينذر بنيّة لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم في قطاع غزّة

أعلنت حركة حماس أن قطع الإتصالات ينذر بنيّة لارتكاب المزيد من المجازر والجرائم في قطاع غزّة.

وكثفت إسرائيل غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

ويشهد القطاع قصفاً هو الأعنف منذ بداية الحرب.

كذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن قطاع غزة يشهد قصفاً إسرائيلياً غير مسبوق بحراً وبراً وجواً.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها، إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.