حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل

صرح أسامة حمدان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة “حماس”، اليوم السبت 29 حزيران/يونيو 2024، في مؤتمر صحفي في بيروت، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بشأن حرب غزة.

وأضاف حمدان، “نؤكد مجددا أننا في حركة حماس جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن بشكل أساسي ومباشر وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وصفقة تبادل حقيقية”.

وندد حمدان، بسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، فقرابة 350 ألف طفل تحت سن الخامسة، يعانون من سوء تغذية حاد، وان سياسة التجويع امتدت إلى للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال منذ وصول مجرم الحرب بن غفير إلى منصبه.

وأوضح، أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وأن الاحتلال هاجم مرة تلو الأخرى الأماكن التي أعلنها آمنة مسبقا.

وحمل حمدان، الإدارة الأمريكية المسؤولية المباشرة قانونيا وسياسيا وإنسانيا عن الأوضاع المأساوية لشعبنا، معتبراً أن الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان غزة يمثل فشلا حقيقيا لكل القيم التي طالما تغنت بها الدول الغربية.