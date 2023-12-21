حماس: لا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان

أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء “العدوان” الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان نشرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس.

وأضاف البيان “هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان”

وبالإضافة إلى حماس، تحتجز حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، رهائن في غزة.

وكان قد أفاد إعلام إسرائيلي اليوم الخميس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المقبلة الإفراج عن 3 قادة فلسطينيين بارزين من داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أولئك الثلاثة، هم: عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.