الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس: لا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان

منذ 18 دقيقة
أسرى إسرائيليون أطلق سراحهم من غزة (رويترز)

أسرى إسرائيليون أطلق سراحهم من غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء “العدوان” الإسرائيلي، بحسب ما جاء في بيان نشرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس.

وأضاف البيان “هناك قرار وطني فلسطيني بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلاّ بعد وقف شامل للعدوان”

وبالإضافة إلى حماس، تحتجز حركة الجهاد الإسلامي، وهي جماعة فلسطينية مسلحة أصغر، رهائن في غزة.

وكان قد أفاد إعلام إسرائيلي اليوم الخميس، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصر على أن تشمل صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المقبلة الإفراج عن 3 قادة فلسطينيين بارزين من داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن أولئك الثلاثة، هم: عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما روسيا والاتحاد الأوروبي
روسيا تتعهد بالرد بالمثل إذا استخدم الاتحاد الأوروبي أصولها المجمدة
مروان البرغوثي
إعلام إسرائيلي: حماس تصر على الإفراج عن 3 بينهم مروان البرغوثي
من مالي- أرشيفية
حركة أزواد تفرض حصارا على الطرق الرئيسية شمال مالي

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
صحيفة إسرائيلية تحذر: خصوبة جنودنا في خطر!
آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
طقس لبنان
توقعات الطقس.. أمطار غزيرة تنتظر اللبنانيين في هذا الموعد!