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حماس: لا نزال نبحث عن أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2024 11:45 صباحًا
سامي أبو زهري

سامي أبو زهري

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قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج اليوم الأربعاء 1 مايو/أيار 2024، عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها “تصريحات مخالفة للحقيقة وليس غريبا أن تصدر من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا، وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئه الاحتلال”.

وأضاف في تصريحات لرويترز أن حماس لا تزال تبحث أحدث عرض مطروح بشأن وقف إطلاق النار.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو، باعتراف الوفد المفاوض الإسرائيلي هو من يعطل التوصل لاتفاق، تلقينا قبل عدة أيام فقط ردا رسميا إس رائيليا وهو قيد الدراسة”.

    المصدر :
  • رويترز

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