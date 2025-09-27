السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
عربي

حماس: لم نتلق مقترحاً لاستئناف المفاوضات

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2025 6:45 مساءً
حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، إنها لم تتسلم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي توسع فيه القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة غزة.

يأتي ذلك بعد أن كشفت تقارير عن خطة أعدتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة.

وكان ترامب بحث خلال اجتماع مع قادة دول عربية وإسلامية في مقر الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتحدث الرئيس الأميركي أول أمس عن اتفاق قريب لوقف الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عامين.

كما قال إن المناقشات المكثفة بشأن غزة استمرت 4 أيام، وستبقى مستمرة ما دام ذلك ضروريا للتوصل إلى اتفاق.

وتابع أن جميع دول المنطقة مشاركة في المناقشات، وأن حركة حماس على دراية تامة بذلك، كما أن إسرائيل أُبلغت على جميع المستويات، بمن في ذلك رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخطة الأميركية تنص على الإفراج السريع عن جميع الأسرى خلال 48 ساعة من سريان الاتفاق المحتمل، وإنهاء الحرب بوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب إسرائيلي تدريجي، وإنهاء حكم حماس للقطاع، ونزع سلاح القطاع، ونشر قوة أمنية من دول عربية.

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإنجاز اتفاق يفضي إلى وقف الحرب على غزة بشكل نهائي، وانسحاب قوات الاحتلال، وتدفق المساعدات، وإعادة إعمار قطاع غزة، ورفضت الاتهامات الأميركية والإسرائيلية لها بعرقلة جهود التسوية، مؤكدة أن نتنياهو هو الطرف المعرقل لكل محاولات التوصل لاتفاق.

يشار إلى أن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع العام الجاري، وأحبط عدة محاولات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وهو يضع شروطا لذلك بينها فرض السيطرة الأمنية على غزة ونزع سلاح المقاومة.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

